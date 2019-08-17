Усик запропонував бій відомому російському боксеру

Промоутер відомого російського суперважковаговика Андрія Федосова (31-3-0, 25 KO) заявив, що непереможний український боксер Олександр Усик (16-0-0, 12 KO) запропонував бій їх команді.

Олександр Усик

"Я показав пропозицію від Усика менеджерам Федосова, і їм сподобалася ця ідея. Але замість поєдинку з українцем Федосов вирішив провести разгоревочний бій в жовтні. Після цього вони готові знову розглянути поєдинок з Усиком або будь-яким іншим топовим суперважковаговиком", - цитує Роуленда Sky Sports.

За словами американця, він сподівається, що ця битва все-таки відбудеться.

"У Андрія було зламано зап'ястя, які тепер вилікували. Мені подобається це бій, оскільки Усик довго був поза рингом, тим більше це його перший досвід в суперважкій вазі, хто знає, що станеться. Андрій Федосов безумовно вміє боксувати. Сподіваюся, у нас знову буде шанс влаштувати це бій для Андрія після 12 жовтня", - заявив Роуленд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик повернеться в ринг 12 жовтня в США.

В цей день наш співвітчизник проведе поєдинок на Wintrust Arena в Чикаго. Бій стане для українця дебютним в суперважкій ваговій категорії.

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