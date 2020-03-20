Головна Новини
20 березня • оновлено в 13:50
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

Усик заговорив про реванш із Гассієвим

1.5т
Читати матеріал російською

Український боксер Олександр Усик прокоментував можливе проведення другого бою проти росіянина Мурата Гассієва, заявивши, що готовий до реваншу, якщо він буде вигідний обом сторонам.

"Мене часто запитують, що я можу сказати про Мурата Гассієва. Відмінний спортсмен і вихована людина. Подяка батькам за виховання такої людини. Чи хотів би я провести з ним ще один поєдинок? Якщо це буде мати сенс, то чому б і ні? На даний момент я про це не думав. Якщо це буде вигідно нам обом, то можна провести бій", – сказав Усик у прямому ефірі в Instagram.

Олександр Усик і Мурат Гассиев

Олександр Усик і Мурат Гассиев

Відзначимо, що раніше Гассієв, так само як і українець, перейшов у суперважкий дивізіон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший поєдинок між Усиком і Гассієвим відбувся 21 липня 2018 року та приніс українцю титул абсолютного чемпіона в першій важкій вазі.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!

Читайте всі новини по темі "Усик - Гассиев" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Усик - Гассиев
Особи
Мурат Гассієв Олександр Усик
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
2
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Бокс
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Team Vitality
VS
Team Spirit
Победа Team Spirit с форой в +1,5 карты
1.68 Сделать ставку
NiP
VS
Godsent
Победа NiP с форой в -1,5 карты
2,42 Сделать ставку
Динамо Минск
VS
Рух Брест
Победа Руха с форой в +1,5 мяча
1.62 Сделать ставку
Динамо Брест
VS
Смолевичи
Победа Динамо Брест с форой в -2,0 мяча
1.81 Сделать ставку
Грета Тунберг получит Нобелевскую премию мира в 2020 году
2.00 Сделать ставку
Матч 3-го тура чемпионата Беларуси БАТЭ - Рух Брест будет перенесен
1.80 Сделать ставку
Презентация iPhone 12 состоится в сентябре 2020 года
1.07 Сделать ставку
Илон Маск лично изобретет вакцину от COVID-19 до конца 2020 года
200.00 Сделать ставку
Тоттенхэм (Райан Сессеньон)
VS
Вест Хэм (Майкл Антонио)
Победа Тоттенхэма (Райана Сессеньона)
2.00 Сделать ставку
Башакшехир
VS
Аланияспор
Победа Башакшехира
1.85 Сделать ставку