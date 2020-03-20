Усик заговорив про реванш із Гассієвим

Український боксер Олександр Усик прокоментував можливе проведення другого бою проти росіянина Мурата Гассієва, заявивши, що готовий до реваншу, якщо він буде вигідний обом сторонам.

"Мене часто запитують, що я можу сказати про Мурата Гассієва. Відмінний спортсмен і вихована людина. Подяка батькам за виховання такої людини. Чи хотів би я провести з ним ще один поєдинок? Якщо це буде мати сенс, то чому б і ні? На даний момент я про це не думав. Якщо це буде вигідно нам обом, то можна провести бій", – сказав Усик у прямому ефірі в Instagram.

Олександр Усик і Мурат Гассиев

Відзначимо, що раніше Гассієв, так само як і українець, перейшов у суперважкий дивізіон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший поєдинок між Усиком і Гассієвим відбувся 21 липня 2018 року та приніс українцю титул абсолютного чемпіона в першій важкій вазі.

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