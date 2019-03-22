Усик — Такам: букмекери назвали фаворита бою

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик вважатиметься явним фаворитом поєдинку проти Карлоса Такама з Камеруну.

За даними ЗМІ, саме боєм із африканцем наш боксер дебютує в суперважкому дивізіоні. Шоу має відбутися 18 травня в Чикаго.

Аналітики вже визначили коефіцієнти на кожного з суперників. Ставки на перемогу Усика пропонуються з котируванням 1,15. Показники на успіх Такама досягають рівня 5,50. А нічия оцінюється коефіцієнтом 28,00.

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Зазначимо, що 38-річний Такам провів на професійному ринзі 42 бої, в яких зазнав п'ятьох поразок. Кривдниками камерунця стали француз Грегорі Тоні, росіянин Олександр Повєткін, новозеландець Джозеф Паркер, а також британці Дерек Чісора та Ентоні Джошуа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США назвали бій Олександра Усика і Карлоса Такама 18 травня знущанням над уболівальниками.

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