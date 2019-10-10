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10 жовтня • оновлено в 13:57
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Усик справив фурор у США – опубліковане відео

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Ексабсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик провів відкрите тренування напередодні поєдинку з Чаззом Візерспуном, який відбудеться 12 жовтня у Чикаго.

Олександр Усик у Чикаго

Олександр Усик у Чикаго

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Відкрите тренування українського боксера у центрі Чикаго відвідало кілька сотень захоплених уболівальників. На ньому Усик спритно жонглював м'ячами, робив вправи на реакцію і бився з тінню. Після завершення тренування він роздав усім охочим автографи і зробив кілька спільних фото.

До вашої уваги відео з тренуванням Усика:

Як повідомляв OBOZREVATEL, дебютувати у суперважкій вазі Усик мав у бою проти Тайрона Спонга, але голландець за кілька днів до бою провалив допінгтест.

Останнім поєдинком українця залишається зустріч із Тоні Белью, яка завершилася перемогою Усика у 8-му раунді і успішним захистом всіх чемпіонських титулів у першій важкій вазі. Пізніше Олександра позбавили поясів через зміну вагової категорії.

Бій Усик — Візерспун відбудеться на Wintrust Arena у Чикаго в ніч із 12-го на 13 жовтня за київським часом.

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Читайте всі новини по темі "Усик – Візерспун" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Усик – Візерспун
Особа
Олександр Усик
Місце
США Чикаго
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