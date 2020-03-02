Український супертяж Олександр Усик не застосовує свої професійні навички у повсякденному житті.

При цьому, спілкуючись зі студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка, боксер розповів про одну з конфліктних ситуацій, в якій йому довелося взяти участь.

"Для мене є неприйнятним, коли хлопець іде з дівчиною, а інші два хлопці до нього пристають. Це за межею моїх розумінь. Хлопець іде з дівчиною – все, у нього імунітет. А вони почали до нього чіплятися. Я взяв палицю, вийшов із машини і розігнав цих хуліганів. Чому я взяв палицю? Тому що у мене є бита (сміється). Я не знаю, може у них був ніж або щось іще. Вони хотіли поговорити: "Братане, давай поговоримо". Відповідаю: "Нє, твій братан у кінці яру коня доїдає", – сказав Усик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик обурив українців знімком із главою УПЦ МП Онуфрієм.

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