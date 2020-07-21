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Усик розгромив Гассієва в Москві та став абсолютним чемпіоном світу: як це було

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Бокс
2,0 т.
Усик розгромив Гассієва рівно два роки тому

Усик розгромив Гассієва рівно два роки тому.

21 липня 2018 року Олександр Усик здобув розгромну перемогу над Муратом Гассієвим в Москві і став абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі, перемігши у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії.

У поєдинку розігрувалися пояса WBC і WBO, якими володів українець, титули Гассієва WBA Super і IBF і Кубок Мохаммеда Алі. Перевага в бою була на боці Усика, який вміло маневрував, наносячи велику кількість ударів по супернику. За весь поєдинок українець випустив 939 ударів, 252 з яких виявилися точними.

Після 12 раундів судді одноголосно віддали перемогу нашому співвітчизнику (120-108,119-109 119-109).

Після перемоги над Гассієвим Усик прийняв рішення перейти в суперважку вагу. Пізніше росіянин пішов його шляхом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії зробили гучну заяву щодо можливого реваншу українця йросіянина.

РосіяМоскваМурат ГассієвОлександр Усик
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