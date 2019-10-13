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13 жовтня • оновлено в 22:23
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Усик відсвяткував перемогу гімном України в ресторані в Чикаго

1.7т Читати матеріал російською

Непереможний український боксер Олександр Усик, відправившись святкувати свою перемогу в один з ресторанів Чикаго, зіткнувся з несподіваною перфомансом.

Фанати підстерегли спортсмена і всі разом привітали свого улюбленця виконанням гімну України. Саша не став мовчки стояти осторонь, і також приєднався до співа.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

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Усик в бою з Візерспуном показав всьому світу чий Крим - фотофакт

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик (17-0, 13 КО) перемогою технічним нокаутом дебютував в суперважкому дивізіоні. Наш співвітчизник в США легко розібрався з місцевим ветераном Чаззом Візерспуном (38-4, 29 КО).

Перед боєм українські вболівальники, які прийшли на Wintrust Arena підтримати свого боксера, разом з солістом фантастично виконали гімн нашої країни.

Після поєдинку Олександр прокоментував свій успіх, заявивши що йому довелося понервувати.

Пізніше були опубліковані кращі моменти зустрічі Усик - Візерспун і повний запис бою.

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Тема
Усик – Візерспун
Особа
Олександр Усик
Місце
США Чикаго
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Коленваленко Лесь
Коленваленко Лесь
В ресторане спел? Для застольно-кабацкой песни там слишком заунывная мелодия. В кабаке, да ещё после такой победы надо петь что-то повеселее...
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