Усик відсвяткував перемогу гімном України в ресторані в Чикаго

Непереможний український боксер Олександр Усик, відправившись святкувати свою перемогу в один з ресторанів Чикаго, зіткнувся з несподіваною перфомансом.

Фанати підстерегли спортсмена і всі разом привітали свого улюбленця виконанням гімну України. Саша не став мовчки стояти осторонь, і також приєднався до співа.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик (17-0, 13 КО) перемогою технічним нокаутом дебютував в суперважкому дивізіоні. Наш співвітчизник в США легко розібрався з місцевим ветераном Чаззом Візерспуном (38-4, 29 КО).

Перед боєм українські вболівальники, які прийшли на Wintrust Arena підтримати свого боксера, разом з солістом фантастично виконали гімн нашої країни.

Після поєдинку Олександр прокоментував свій успіх, заявивши що йому довелося понервувати.

Пізніше були опубліковані кращі моменти зустрічі Усик - Візерспун і повний запис бою.

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