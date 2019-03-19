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Усик проти росіянина: WBA поставила українцеві жорсткі умови

3.1тЧитати матеріал російською

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) зобов'язала абсолютного чемпіона світу в крузервейті Олександра Усика провести обов'язковий захист проти росіянина Дениса Лебедєва.

Організація вже призначила торги за бій на 28 березня у своєму офісі в Панама-Сіті. Мінімальна сума угоди складе 400 000 доларів. Розподіл гонорарів відбудеться таким чином, що Усик отримає 75% доходів, а Лебедєв – 25%, повідомляє ESPN.

Олександр Усик

Олександр Усик

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Однак імовірність цього поєдинку вкрай мала, оскільки український боксер набирає масу, щоб перейти в суперважку вагу. Команда нашого спортсмена вже вступила в переговори з російським супертяжем Олександром Повєткіним, щоб організувати їх очну зустріч на рингу.

Якщо поєдинок Усика і Лебедєва все-таки не відбудеться, український боксер ризикує втратити чемпіонський пояс.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що менеджер російського боксера Дениса Лебедєва Вадим Корнілов заявив, що його команда чекає рішення Всесвітньої боксерської асоціації з приводу ймовірного бою його підопічного проти Олександра Усика.

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Особи
Олександр УсикДенис Лебедєв
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Livesey David
Livesey David
Бессмысленный бой, Усик на пике формы, а Лебедев год не боксировал.
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Юг Руси
Юг Руси
Обоз рался Ку ку сик? или где?
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