Усик прокоментував бій Джошуа, назвавши причину поразки британця

Чемпіон світу WBC, WBO, IBF у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) дав невелике інтерв'ю за підсумками сенсаційного результату поєдинку Джошуа - Руїс.

"Бій Джошуа - Руїс - це було неймовірно. Чому британець програв? Так буває, це бокс. У реваншi він розбереться з Руїсом за три раунди. А до цього бою Ентоні не був готовий ментально. Швидше за все просто не налаштувався. Спочатку він повинен був битися з Міллером, потім суперником став Руїс. Може це зіграло роль", - заявив українець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, новий чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Енді Руїс-молодший (33-1, 22 КО) зізнався, що ранній нокдаун допоміг йому перемогти Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО).

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