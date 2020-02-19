Усик прилетів до Сімферополя і показав чий Крим

Непереможний ексабсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (17-0, 13 КО) під час вимушеної перерви у підготовці до бою з Чісорою, відправився на батьківщину до Сімферополя.

У себе в Instagram знаменитий боксер виклав коротке відео, на якому зображений їдучим по вулицях кримської столиці. У кутку ролика красується напис англійською: "Сімферополь. Україна".

Відзначимо, що 14 лютого Усик спростував інформацію про свою травму, заявивши, що дата бою проти британця зсунулась через те, що йому необхідно пройти "велике техобслуговування".

Як повідомляв OBOZREVATEL, після перемоги Усика над британцем Тоні Белью на сторінках кримських паблікiв в мережі розгорілася суперечка щодо батьківщини спортсмена. Прихильники окупації Росією Криму стали писати, що він не українець, а саме кримчанин.

При цьому вони вказували на позицію Усика, який уникає прямої відповіді про те, чи визнає він півострів українським або російським, відповідаючи, що "Крим - це Крим" і він належить Богу.

У січні минулого року Усик вийшов з себе після питання про Крим, "наїхавши" на журналістів за "такі собачі питання".

У листопаді 2018-го Олександр дав відверте інтерв'ю, в якому знову відповів на питання "Чий Крим?".

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