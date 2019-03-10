Усик прийшов до священиків і розповів, коли потрібно бити людей

Абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик провів зустріч зі студентами Київської духовної академії і семінарії (КДАіС).

Після спільної молитви в актовому залі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври до українського спортсмена звернувся ректор Київських духовних шкіл єпископ Білогородський Сильвестр. Владика подякував боксеру за візит і висловив сподівання, що спілкування буде плідним для всіх присутніх.

На прохання студентів Олександр Усик поділився історією свого покликання до віри, становлення як християнина і спортсмена, повідомляє church.ua.

Відповідаючи на численні запитання вихованців КДАіС, боксер розповів про спокуси, які зустрічаються йому в професійному житті і як він з ними намагається впоратися, пояснив, коли не можна і коли необхідно застосовувати фізичну силу не на рингу, поділився думками щодо виховання дітей (у боксера їх троє ) та інших актуальних проблем.

Зустріч Усика зі священиками church.ua

Зустріч Усика зі священиками church.ua

Зустріч Усика зі священиками church.ua

Зустріч Усика зі священиками church.ua

Зустріч Усика зі священиками church.ua

Зустріч Усика зі священиками church.ua

Зустріч Усика зі священиками church.ua

Зустріч Усика зі священиками church.ua

Зустріч Усика зі священиками church.ua

Зустріч Усика зі священиками church.ua

Раніше Усик відповів на погрози активістів, які зібралися покарати боксера. Український спортсмен заступився за ченців Києво-Печерської лаври.

15 грудня Олександр отримав орден преподобного Іллі Муромця 1 ступеня. Нагороду українському боксеру вручив Митрополит УПЦ Московського Патріархату Онуфрій.

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