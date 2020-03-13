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13 березня • оновлено в 11:57
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Усик поділився очікуваннями від бою з Чісорою

1.5т
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Український боскер Олександр Усик заявив, що бій проти Дерека Чісори стане великим випробуванням для нього і допоможе йому по-справжньому відчути реалії суперважкого дивізіону.

"Я до кінця ще не відчув суперважку вагову категорію. Бій із Дереком Чісорою, я думаю, буде великим випробуванням для мене. Я буду старанно готуватися до нього, так само, як це роблю перед усіма своїми поєдинками. Думаю, що фанатам боксу ми влаштуємо гарне шоу і люди зрадіють, подивившись його", – заявив Усик в інтерв'ю YouTube-каналу Matchroom Boxing.

Олександр Усик

Олександр Усик

Він також згадав про витівки Чісори по відношенню до братів Кличків і сказав, що, на його думку, британець вже переріс цю "дитячість".

"Я колись дивився бій Чісори проти Віталія Кличка, коли він вдарив його по обличчю, а потім плювався водою у Володимира. Я думаю, що він вже переріс цю дитячість і буде більш серйозно до всього ставитися. Я до його витівок готовий", – додав наш співвітчизник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок Олександра Усика проти Дерека Чісори відбудеться 23 травня в Лондоні.

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Тема
Усик - Чiсора
Особи
Володимир Кличко Віталій Кличко Дерек Чісора Олександр Усик
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