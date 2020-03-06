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6 березня • оновлено в 21:21
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Усик пихато звернувся до критиків

2.5т
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Український супертяж Олександр Усик заявив, що його не хвилює критика від вболівальників у соціальних мережах.

Під час спілкування з фанатами в Instagram боксер звернувся до своїх найзапеклішим хейтерам, висміявши їх поведінку.

Олександр Усик

Олександр Усик

Boxing Scene

"Є певні люди, з якими хочу поговорити. Я до вас навіть краще ставлюся, ніж до тих, які нічого не говорять. Ті, які обзиваються, кажуть усілякі дурниці, показують жести, ось ти знаєш, про кого я говорю, ти знаєш мене і бачиш. Ти заходиш до мене на сторінку, дивишся то, що я роблю, і надсилаєш якісь штучки мені зовсім неправильного характеру. Так ось знай, друже, що мене це взагалі ніяк не зачіпає і не чіпляє, а ти ось сидиш зараз, дивишся, як я про тебе кажу, і думаєш: "Блін..." А, може, й не думаєш. Мені, до речі, взагалі без різниці. Та якщо ти такі дурниці робиш, то ти не думаєш", – наводить слова Усика портал XSPORT.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ повідомили сенсаційну інформацію про те, що промоутер Олександра Усика Едді Хірн зацікавлений у поразці українця від британського боксера Дерека Чісори.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особа
Олександр Усик
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