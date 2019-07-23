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Усик назвав дату свого наступного бою і суперника

1.9т Читати матеріал російською

Непереможний український важкоатлет Олександр Усик (16-0, 12 КО) заявив, що його дебютний бій у суперважкій вазі відбудеться у вересні або жовтні в США проти камерунця Карлоса Такама.

Усик назвав дату свого наступного бою і суперника

"У мене відбулася зустріч з Едді Хирном, на якій ми говорили про це. Схоже, що бій буде в вересні або скоріше навіть в жовтні. Розмова йде про США. Поки ми не впевнені на всі сто відсотків, але Едді каже, що швидше за все суперником буде Карлос Такам. Я дуже чекаю цього бою. Вже втомився тільки тренуватися і не боксувати. Я готовий до тяжкої праці, готовий почати тренуватися до бою і чекаю свого дебюту в супертяжах", - заявив Усик в інтерв'ю Sky Sports.

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У минулому році Усик став переможцем першого сезону Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) і абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі.

Після захисту титулів у бою з Тоні Белью, Саша прийняв рішення про перехід в суперважку вагу, але через пошкодження біцепса, його дебют в супертяжах, який повинен був пройти 25 травня в бою проти камерунця Карлоса Такама, так і не відбувся.

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Олександр Усик Карлос Такам
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Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
БАЖАЮ ЦЬОМУ БИДЛЯКУ ОТРИМАТИ ПО ПИЦІ
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