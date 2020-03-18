Прославлений український боксер Олександр Усик в умовах пандемії коронавiрусу закликав об'єднатися, щоб допомогти один одному у складній ситуації, а не чекати якоїсь допомоги від нашої влади.

"Ні президент не допоможе, ні Верховна Рада не допоможе - ніхрена вона не зробить. Вона сама не може зі своїми проблемами розібратися. Кожен день ображають один одного і все звалюють на "попередників". Вони у себе в цій будівлі не можуть вирішити, хто буде головним, а ми за всім цим спостерігаємо і виходить, що теж розбиваємося на табори і один одного висміюємо і все інше. Ну друзі, ну ви що? Де наша душа?", - заявив Олександр пiд час прямого ефіру в Instagram.

Раніше Усик заявив, що не варто панікувати через пандемію коронавiрусу і закликав українців "чекати свого часу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кримчанин закликав для боротьби з коронавірусом "купатися в басейні з хлоркою" і "пити воду з-під крана".

Нещодавно Усик викликав справжній скандал в мережі своїм порадами про те, як уберегтися від коронавiрусу.

Дізнайся першим, коли Суркіс продасть «Динамо» у нас в Telegram!