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18 березня • оновлено в 23:42
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Усик наїхав на Верховну Раду

1.1т
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Прославлений український боксер Олександр Усик в умовах пандемії коронавiрусу закликав об'єднатися, щоб допомогти один одному у складній ситуації, а не чекати якоїсь допомоги від нашої влади.

"Ні президент не допоможе, ні Верховна Рада не допоможе - ніхрена вона не зробить. Вона сама не може зі своїми проблемами розібратися. Кожен день ображають один одного і все звалюють на "попередників". Вони у себе в цій будівлі не можуть вирішити, хто буде головним, а ми за всім цим спостерігаємо і виходить, що теж розбиваємося на табори і один одного висміюємо і все інше. Ну друзі, ну ви що? Де наша душа?", - заявив Олександр пiд час прямого ефіру в Instagram.

Раніше Усик заявив, що не варто панікувати через пандемію коронавiрусу і закликав українців "чекати свого часу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кримчанин закликав для боротьби з коронавірусом "купатися в басейні з хлоркою" і "пити воду з-під крана".

Нещодавно Усик викликав справжній скандал в мережі своїм порадами про те, як уберегтися від коронавiрусу.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Олександр Усик
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