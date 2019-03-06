Усик, Ломаченко і Гвоздик проведуть бої з іменитою збірною

Українські чемпіони світу Олександр Усик, Василь Ломаченко та Олександр Гвоздик проведуть спаринги з боксерами збірної Казахстану.

Збірна Казахстану з боксу vesti.kz

"Молоді боксери приїхали в США, щоб набратися досвіду. Можуть провести цікаві спаринги: Нурдаулетов – із Олександром Гвоздиком, а брати Тольтаєви – з Василем Ломаченком. Незабаром прилетить для підготовки Олександр Усик – його спаринг-партнером може стати Дауренулі", – цитує vesti.kz головного тренера команди Галима Кенжебаєва.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Гвоздик проведе захист чемпіонського пояса за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) у напівважкій вазі проти француза Дуду Нгумбу 30 березня.

Василь Ломаченко готується до бою з Ентоні Кроллою, який повинен відбудуться 12 квітня.

Усик свій найближчий поєдинок проведе 18 травня. Спочатку повідомлялося, що суперником кримчанина буде Олександр Повєткін, проте в останній момент команда росіянина відмовилася продовжувати переговори.

За інформацією промоутера, суперником Усика може стати камерунський суперваж Карлос Такам (36-5-1, 28 КО).

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