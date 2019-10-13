Усик історичною перемогою дебютував в супертяжах

Колишній абсолютний чемпіон в першій важкій вазі Олександр Усик (17-0, 13 КО) здобув свою першу перемогу в суперважкому дивізіоні.

У головному поєдинку вечора боксу на Wintrust Arena (Чикаго, США), 32-річний уродженець Сімферополя технічним нокаутом здолав місцевого 38-річного бійця Чазз Уїзерспуна (38-4, 29 КО). Американець відмовився виходити на 8-й раунд.

OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію поєдинку Усик - Уізерспун.

Перші раунди пройшли в традиційній розвідці, де обидва боксери не форсували події, "пробуючи" один одного обережними джебами. Бій ішов у невисокому темпі і Усик перевірив американця лівим боковим.

Саша працював більше на техніку, все частіше включаючи ліву руку, і явно перевершував опонента в швидкості і маневреності.

Починаючи з 4-ї трихвилинки Усик почав вкладатися в удари і зміг притиснути Уїзерспуна в кут, видавши серію з чотирьох потужних "пострілів" по корпусу і голові.

5-й раунд пройшов за повного домінування українця. У нього проходили двійки, він захопив центр рингу і змушував представника США постійно відступати до канатів.

Екватор поєдинку ледь не став фатальним для Уїзерспуна. Усик потужно і точно бомбардував суперника серіями в голову. Чазз взагалі нічого не міг видати у відповідь, притискаючись в кут рингу і пішовши в глибоку захист.

Відчувалося, що у представника США сил все менше і менше. Усик в кінцівці 7-го раунду просто бив темношкірого боксера і на 8-ю трихвилинку Уізерспун виходити відмовився.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Усик повинен був дебютувати в супертяжах 25 травня боєм з Карлосом Такама, але поєдинок був скасований через травму українця, яку той отримав менш ніж за три тижні до шоу.

Після цього команда українця домовилася про поєдинок з Тайроном Спонг з Недерланд, але той за 5 днів до зустрічі провалив допінг-тест.

Свій останній бій Олександр провів 10 листопада 2018 року в Манчестері. Тоді ще абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі переміг нокаутом британця Тоні Білями.

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