Усик - Чісора: промоутер повідомив нову дату бою

Британський промоутер Едді Хірн заявив, що не втрачає надій провести всі заплановані боксерські бої в травні, проте, якщо обмеження через коронавірус продовжать, він прикинув плани на літо.

"Травень залишається в силі, але при цьому ми розуміємо, що у нас виникли непередбачені обставини для того, щоб перенести бій Ділліана Уайта з Олександром Повєткіним на середину червня. Поєдинок Дерека Чісори і Олександра Усика можуть перенести на кінець червня або початок липня", – зазначив Хірн в інтерв'ю Sky Sports.

Едді Хірн

Також існує "план Б" і щодо поєдинку Ентоні Джошуа з Кубратом Пулєвим, який спочатку намічений на 20 червня на арені футбольного клубу "Тоттенхем".

"Якщо Прем'єр-ліга продовжить свій футбольний сезон, "Тоттенхему" знадобиться їхній стадіон, і на цей випадок ми вже зарезервували дату для бою Джошуа – Пулєв, узгоджену з клубом, – 25 липня", – розповів промоутер.

Нагадаємо, що Уайт і Повєткін мають битися 2 травня, а поєдинок Усик-Чісора все ще запланований на 23 травня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дерек Чісора готовий вжити радикальних заходів заради бою з Олександром Усиком.

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