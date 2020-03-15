Букмекери оновили котирування на переможця поєдинку між українцем Олександром Усиком (17-0, 13 КО) і британцем Дереком Чісорою (32-9, 23 КО).
Усик - Чісора
Ставки на перемогу 36-річного Дерека приймаються з коефіцієнтом 5,00, тоді як раніше цей показник дорівнював 5,50. У свою чергу тріумф Усика оцінюється котируванням 1,14 (було – 1,12). А на нічию можна поставити як і раніше з коефіцієнтом 34,00.
Усик - Чісора: ставки букмекерів
Як повідомляв OBOZREVATEL, про бій Усик - Чісора вже було оголошено офіційно. Зустріч відбудеться 23 травня на арені "O2" в Лондоні. Дерек вже встиг дати вогняне інтерв'ю, заявивши, що погасив кримчанину світло.
Спочатку поєдинок повинен був пройти в кінці березня. Однак Олександру завадило повернутися пошкодження.
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13 жовтня Усик перемогою технічним нокаутом дебютував в суперважкому дивізіоні. Наш співвітчизник в США легко розібрався з місцевим ветераном Чаззом Візерспуном (38-4, 29 КО).
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