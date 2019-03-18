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"Українці повинні покаятися": Усик зробив відверте зізнання

7.7тЧитати матеріал російською

Український чемпіон Олександр Усик вважає, що українцям потрібно навчитися прощати один одного, а також перестати звинувачувати в своїх невдачах інших.

"Розділення – найбільше зло для України. Найбільше добро для України – покаятися у всіх гріхах, які ми зробили, об'єднатися, сказати один одному "Вибач, давай дружити". Творити треба, будувати, і не кричати про це, не звинувачувати, адже ми у всіх речах, які з нами відбуваються, звинувачуємо когось. Люди повинні об'єднуватися і вчити себе бути добрішими. Ось кажуть: "Як можна пробачити? Треба мститися". Пробачити – це велика внутрішня сила", – сказав Усик в інтерв'ю Максі-ТВ.

Олександр Усик

Олександр Усик

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик звернувся до українців і заявив про те, що не має наміру змінювати громадянство.

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Олександр Усик
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Иванов Александр
Иванов Александр
Ещё когда он бой у чурки выиграл и все подняли вой до небес и чуть ли не героя хотели ему дать,я говорил,что казачок-то засланный ... С какого милого я должен слушать,что булькает в этой пукинской рпцешной консерве? -Меня это мало интересует,- он нароткрыма!
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Я не понял, он хочет чтобы мы сказали "кацапы, простите нас за то, что вы, блди *бучие, веками нас резали???" Боксёрам лучше молчать.
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