"Українці повинні покаятися": Усик зробив відверте зізнання

Український чемпіон Олександр Усик вважає, що українцям потрібно навчитися прощати один одного, а також перестати звинувачувати в своїх невдачах інших.

"Розділення – найбільше зло для України. Найбільше добро для України – покаятися у всіх гріхах, які ми зробили, об'єднатися, сказати один одному "Вибач, давай дружити". Творити треба, будувати, і не кричати про це, не звинувачувати, адже ми у всіх речах, які з нами відбуваються, звинувачуємо когось. Люди повинні об'єднуватися і вчити себе бути добрішими. Ось кажуть: "Як можна пробачити? Треба мститися". Пробачити – це велика внутрішня сила", – сказав Усик в інтерв'ю Максі-ТВ.

Олександр Усик

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик звернувся до українців і заявив про те, що не має наміру змінювати громадянство.

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