Український боксер Владислав Баранов (6-8-2, 4 КО) зазнав розгромної поразки від білоруса Євгена Долголевеца (2-0, 2 КО)

Бій в першій напівсередній вазі, який пройшов в Мінську на турнірі KOldWars2 від Siesta Boxing Promotions, завершився в першому ж раунді.

25-річний уродженець Переяслав-Хмельницького зі стартових хвилин віддав ініціативу, двічі побувавши в нокдауні. За п'ятнадцять секунд до гонгу рефері зупинив поєдинок, присудивши перемогу Білорусі технічним нокаутом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий український боксер середньої ваги Андрій Великовський (17-2-1, 10 КО) заразився коронавірусів і не зміг вийти на бій в Німеччині.