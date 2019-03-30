Український тренер обурився через Усика і Ломаченка

Відомий український тренер Михайло Зав'ялов обурений тим, що український чемпіон Олександр Гвоздик не є настільки популярним, як Василь Ломаченко або Олександр Усик. Спеціаліст погодився з тим, що в медійному плані наш напівтяж є недооціненим.

"Ну звичайно! Мене це взагалі обурює. Усику пощастило в тому, що він єдиний з наших боксерів став абсолютним чемпіоном світу. Можливо, так само пощастить Гвоздику. Йдуть розмови, що буде в напівважкій вазі свій WBSS. За людськими якостями, інтелігентністю, боксерськими характеристиками, нокаутуючим ударом, я Гвоздика ставлю на перше місце. Я закоханий в цього боксера. Бажаю йому всього найкращого", - наводить слова Зав'ялова Tribuna.com.

Олександр Усик, Василь Ломаченко та Олександр Гвоздик

Як повідомляв OBOZREVATEL, наступний поєдинок українець Олександр Гвоздик проведе в ніч з 30 на 31 березня в Філадельфії (США). Суперником чемпіона WBC в напівважкій вазі стане француз Дуду Нгумбу. У мережі з'явилися фото ефектних ринг-гьорлз бою.

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