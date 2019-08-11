Український супертяж переміг ефектним нокаутом

Перспективний український суперважковаговик Ігор Шевадзуцький (3-0, 3 КО) здобув третю перемогу на професійному ринзі.

На вечорі боксу в Намібії 28-річний кріворожанін забив малавійця Аліка Огого. Бій завершився в першому ж раунді, коли африканець пропустив ефектний удар зліва.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим подивитися, як це було.

Новини Непереможний український боксер виграв бій нокаутом

Нагадаємо, що 27 липня Шевадзуцький нокаутував представника Зімбабве Вінсента Музира (4-0, 2 КО)

А місяць тому Ігор на турнірі в Преторії (ПАР) впевнено працював комбінаціями "корпус-голова" і в першому раунді відправив у нокаут місцевого боксера Вікуса Людеку.

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