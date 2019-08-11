Український супертяж переміг ефектним нокаутом

Перспективний український суперважковаговик Ігор Шевадзуцький (3-0, 3 КО) здобув третю перемогу на професійному ринзі.
На вечорі боксу в Намібії 28-річний кріворожанін забив малавійця Аліка Огого. Бій завершився в першому ж раунді, коли африканець пропустив ефектний удар зліва.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим подивитися, як це було.
Нагадаємо, що 27 липня Шевадзуцький нокаутував представника Зімбабве Вінсента Музира (4-0, 2 КО)
А місяць тому Ігор на турнірі в Преторії (ПАР) впевнено працював комбінаціями "корпус-голова" і в першому раунді відправив у нокаут місцевого боксера Вікуса Людеку.
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