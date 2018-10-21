Український боксер захистив чемпіонський пояс

Український боксер Любомир Пінчук (7-1, 4 КО) провів перший в кар'єрі захист титулу. 22-річний уродженець Львова переміг 29-річного американця Стівена Лайонса (4-3, 1 КО) і продовжив володіти чемпіонським пояса Північноамериканської федерації боксу в першій важкій вазі.

На вечорі боксу в Пітсбурзі, який пройшов в ніч з суботи на неділю чергову перемогу здобув і інший українець. 24-річний уродженець Стебника (Львівщина) Олег Довгун (7-0, 2 КО) у другій найлегшій вазі в рейтинговому бою був сильнішим за Дарела Харріса (1-6-1, 1 КО) з Флориди.

Любомир Пінчук (другий зліва)

Нагадаємо, що Пінчук в серпні цього року здолав американця Ламона Каперса (9-13-4, 1 КО) і став володарем вакантного пояса Північноамериканської федерації боксу в першій важкій вазі.