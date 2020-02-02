Український боксер в Росії сенсаційно виграв чемпіонський титул

Українець з вірменським корінням Карен Чухаджян (16-1) створив сенсацію в поєдинку проти росіянина Сергія Воробйова (9-1) на вечорі боксу в Калінінграді.

Карен Чухаджян @karen_chukhadzhyan

Карен Чухаджян @karen_chukhadzhyan

23-річний уродженець Києва в бою за вакантний титул інтернаціонального чемпіона за версією WBO за підсумками 10 раундів здобув перемогу роздільним рішенням суддів: 95-96, 99-91, 96-94.

Перед початком зустрічі в напівсередній вазі на перемогу Воробйова приймалися ставки з показником 1,26, а на перемогу українця - 4,14.

Починаючи з другої трихвилинки наш співвітчизник захопив ініціативу в рингу, в подальшому лише нарощуючи перевагу. Карен працював першим номером, впевнено рухаючись, і раз по раз дістаючи опонента точними серіями.

З кожним наступним раундом зустріч ставала все більш односторонньою. Росіянин відповідав лише своїм джебом, все частіше йдучи в глухий захист.

Новини Український боксер Чухаджян блискуче захистив титул чемпіона світу WBС

Як повідомляв OBOZREVATEL, восени минулого року Чухаджян (15-1, 7 КО) ефектно переміг 31-річного мексиканця Фернандо Сілву (19-14-3, 8 КО).

Відзначимо, що титулом Міжнародного чемпіона за версією WBO в легкій вазі володіє інший українець - Денис Берінчик.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!