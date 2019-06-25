Український супертяж потужним нокаутом дебютував на профі-рингу

Український суперважкоатлет Ігор Шевадзуцький здобув перемогу в дебютному поєдинку в професійному рингу.

На турнірі в Преторії (ПАР) 29-річний криворіжанин у першому раунді нокаутував місцевого боксера Вікуса Людеке.

Наш співвітчизник упевнено працював комбінаціями "корпус-голова". У якийсь із моментів Людека виявився вражений і Шевадзуцький відправив його в нокаут.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що непереможний українець виграв бій нокаутом. На вечорі боксу в ПАР 24-річний киянин забив росіянина Дениса Бахтова (39-16, 26 КО).

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