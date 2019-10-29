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29 жовтня • оновлено в 09:33
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Українець виграв 16-й поспіль бій нокаутом: спортивні підсумки 28 жовтня

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Український боксер Сергій Богачук здобув 16-ю поспіль перемогу нокаутом на професійному рингу, а ексчемпіон світу Едріен Бронер влаштував істерику через Василя Ломаченка.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини понеділка, 28 жовтня.

Крім того, Конор МакГрегор похвалився новими фото з Києва. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Теми
WBSS Джошуа – Руїс: реванш
Особи
Сергiй Богачук Олександр Усик Конор МакГрегор
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