Українець виграв 16-й поспіль бій нокаутом: спортивні підсумки 28 жовтня

Український боксер Сергій Богачук здобув 16-ю поспіль перемогу нокаутом на професійному рингу, а ексчемпіон світу Едріен Бронер влаштував істерику через Василя Ломаченка.
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Крім того, Конор МакГрегор похвалився новими фото з Києва. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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