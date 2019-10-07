Українець Сергій Співак здобув першу перемогу в UFC

Український важкоатлет Сергій Співак (10-1) провів свій другий поєдинок у рамках UFC. Співак вийшов в Октагон проти австралійця Тай Туіваса (8-3) на турнірі UFC 243 в Мельбурні, який проходив в ніч з суботи на неділю.

У другому раунді Співак перевів бій у партер, де завдав суперникові безліч ударів, а потім провів задушливий прийом. Тепер в активі 24-річного українського бійця 10 перемог в MMA при одній поразці.

Сергій Співак – третій боєць з української ліги WWFC, який перейшов в UFC. Він зробив це слідом за Іоном Куцелабой і Романом Долідзе.

"Дуже радий за Сергія! Йому потрібна була ця перемога. Здолати такого сильного суперника у нього вдома в Австралії – нелегко!" – заявив президент ліги WWFC Володимир Тесля.

"Сергій провів дуже хороший поєдинок! Він працював згідно гейм-плану: чи не рубався в стійці, і при будь-якій зручній можливості перекладав в партер, про що і говорить статистика – 100% вдалих тейкдаунов. Ну і сам фініш – трикутник руками, це прийом, який дуже добре відпрацьовував Сергій, ще виступаючи в нашій лізі, і закінчував за допомогою нього свої поєдинки! " – прокоментував поєдинок віце-президент ліги WWFC Денис Перч.

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