"Удар позбавив мене почуттів": Кролла розповів про нокаут від Ломаченка

Британський боксер Ентоні Кролла (34-7-3, 13 КО) розповів, що сталося в четвертому раунді бою з Василем Ломаченка (13-1, 10 КО).

"Моя гордість постраждала більше, ніж моє тіло. Я хотів вичавити найкраще з себе, але він просто феноменальний. Я розумів де перебуваю, коли удар припав мені в верхню частину голови, але просто не міг піднятися. Я хотів піти на захист, але удар зловив мене занадто високо і позбавив почуттів. Він дуже особливий. Він не пропустив і удару. Він буде домінувати і робити все, що захоче в спорті", – сказав Кролла в інтерв'ю Boxing Scene.

Нагадаємо, що чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBO і WBA Василь Ломаченко (13-1, 10 КО) успішно захистив свої пояси в бою проти британця Ентоні Кролли (34-7-3, 13 КО).

Поєдинок в Staples Center в Лос-Анджелесі (США) завершився нокаутом від українця в 4-му раунді.

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