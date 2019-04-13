МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини боксу

"Удар позбавив мене почуттів": Кролла розповів про нокаут від Ломаченка

"Удар позбавив мене почуттів": Кролла розповів про нокаут від Ломаченка
Британський боксер дав відверте інтерв'ю
4.4тЧитати матеріал російською

Британський боксер Ентоні Кролла (34-7-3, 13 КО) розповів, що сталося в четвертому раунді бою з Василем Ломаченка (13-1, 10 КО).

"Моя гордість постраждала більше, ніж моє тіло. Я хотів вичавити найкраще з себе, але він просто феноменальний. Я розумів де перебуваю, коли удар припав мені в верхню частину голови, але просто не міг піднятися. Я хотів піти на захист, але удар зловив мене занадто високо і позбавив почуттів. Він дуже особливий. Він не пропустив і удару. Він буде домінувати і робити все, що захоче в спорті", – сказав Кролла в інтерв'ю Boxing Scene.

Новини
Ломаченко - Кролла: весь бій на відео

Нагадаємо, що чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBO і WBA Василь Ломаченко (13-1, 10 КО) успішно захистив свої пояси в бою проти британця Ентоні Кролли (34-7-3, 13 КО).

Поєдинок в Staples Center в Лос-Анджелесі (США) завершився нокаутом від українця в 4-му раунді.

Пізніше з'явилася шокуюча інформація про те, що наш співвітчизник отримав перелом.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Ломаченко - Кролла" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ломаченко - Кролла
Особи
Ентоні КроллаВасиль Ломаченко
Місце
СШАЛос Анджелес
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
6
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки