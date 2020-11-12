Вайт звинуватив Повєткіна у брехні через коронавірус

Британський суперважковаговик Ділліан Вайт не повірив у те, що росіянин Олександр Повєткін захворів на коронавірус.

В інтерв'ю SkySports англієць розповів, що, на його думку, боксер із РФ сильно постраждав у першому їхньому поєдинку. Саме тому він узяв велику паузу для відновлення.

"Особисто я не думаю, що в нього був коронавірус. Я думаю, що йому потрібен був час для підготовки, оскільки він отримав серйозні пошкодження після першого нашого бою. Після нього він узяв велику паузу, а я, незважаючи на нокаут, одразу повернувся до тренувань", – висловив свою думку Вайт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Повєткін здобув ефектну перемогу над британцем, нокаутувавши його в п'ятому раунді. Спочатку їхній реванш було призначено на 21 листопада, проте через коронавірус у росіянина бій було перенесено на 30 січня. Пізніше стало відомо про те, що Дерек Чісора, який програв Олександру Усику, замінить Повєткіна в поєдинку проти Вайта.