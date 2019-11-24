Уайлдер важким нокаутом переміг Ортіса: опубліковано відео

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Деонтей Уайлдер (41-0-1, 40 КО) переміг чемпіона панамериканських ігор з Куби Луїса Ортіса (31-1, 26 КО).

Матч-реванш знаменитих боксерів пройшов в ніч з 23 на 24 листопада на арені MGM Grand і завершився нокаутом в 7-му раунді.

Поєдинок розпочався у невисокому темпі своєрідною розвідкою. Обидва боксери джебами намагалися знайти пролом в обороні противника. В середині Ортіс потрапив фірмовим лівим боковим, явно спантеличивши чемпіона. Кілька хвилин по тому Луїс отримав розсічення в області чола, зіткнувшись головою з опонентом.

Уайлдер – Ортіс

Уайлдер – Ортіс

Уайлдер – Ортіс

Кубинець максимально дозував свої сили, але Уайлдер викладався ще менше, більшу частину часу 2-го раунду провівши в захисті.

Складалося враження що Деонтею явно некомфортно в рингу і він повністю віддав ініціативу суперника. Луїс мало працював на ногах, тримав для себе повільний зручний темп, періодично вибухаючи рідкісними "стусанами".

Уайлдер, якого свого часу називали наступником "вічного чемпіона" WBC Віталія Кличка, в 4-му раунді пропустив кілька ударів, але всіма жестами та мімікою показував, що це не завдало йому великих втрат.

Американський боксер практично нічого не робив в рингу, побудувавши першу половину бою виключно на захисті. Глядачі ніби спостерігали шахову партію двох найнебезпечніших нокаутерiв.

Уайлдер – Ортіс

Уайлдер – Ортіс

У 7-й трихвилинці спортсмени трохи активізувалися. Ортіс, як у фехтуванні робив випади, цілячись в голову "бронзовому бомбардувальнику".

Кінцівка завершилася несподівано. Уайлдер, що не демонстрував ніякої атаки, за 7 секунд до гонгу зловив убивчим правим боковим представника Куби, відправивши його в важкий нокаут.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший бій між цими бійцями пройшов на початку березня 2018 року і завершився перемогою американця нокаутом в десятому раунді.

Раніше нокаут Деонтея Уайлдера, який жорстко вирубав канадця Бермейна Стіверна під час захисту чемпіонського пояса за версією WBC, був визнаний кращим за версією Premier Boxing Champions.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!