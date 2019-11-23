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23 листопада • оновлено в 20:18
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Уайлдер – Ортіс 2: онлайн відеотрансляція бою-реваншу

Уайлдер – Ортіс 2: онлайн відеотрансляція бою-реваншу
Зустріч пройде в США
1.9т Читати матеріал російською

Непереможний американець Деонтей Уайлдер (41-0-1, 40 КО) в ніч з 23 на 24 листопада на арені MGM Grand, в Лас-Вегасі проведе реванш проти кубинця Луїса Ортіса (31-1, 26 КО).

На урочистій церемонії зважування Уайлдер показав вагу 99,6 кг. Ортіс – 107,3 кг. Обидва боксери вклалися в рамки суперважкої ваги, маючи масу понад 90,7 кілограма.

Орієнтовний час початку поєдинку – о 06:00 ранку неділі (час київський). Плеєр з трансляцією з'явиться в цій новині ближче до початку бою.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, перший бій між цими бійцями пройшов на початку березня 2018 року і завершився перемогою американця нокаутом в десятому раунді.

Український супертяж Олександр Усик назвав бій з Деонтеєм Уайлдером найбільш бажаним на сьогоднішній день.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Уайлдер – Ортіс
Особи
Деонтей Уайлдер Луїс Ортіс
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