Уайлдер – Ортіс 2: онлайн відеотрансляція бою-реваншу

Непереможний американець Деонтей Уайлдер (41-0-1, 40 КО) в ніч з 23 на 24 листопада на арені MGM Grand, в Лас-Вегасі проведе реванш проти кубинця Луїса Ортіса (31-1, 26 КО).
На урочистій церемонії зважування Уайлдер показав вагу 99,6 кг. Ортіс – 107,3 кг. Обидва боксери вклалися в рамки суперважкої ваги, маючи масу понад 90,7 кілограма.
Орієнтовний час початку поєдинку – о 06:00 ранку неділі (час київський). Плеєр з трансляцією з'явиться в цій новині ближче до початку бою.
Як повідомляв OBOZREVATEL, перший бій між цими бійцями пройшов на початку березня 2018 року і завершився перемогою американця нокаутом в десятому раунді.
Український супертяж Олександр Усик назвав бій з Деонтеєм Уайлдером найбільш бажаним на сьогоднішній день.
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