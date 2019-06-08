У відомого українського боксера вкрали перемогу в чемпіонському бою

Відомий український боксер Любомир Пінчук (10-1-1, 7 КО) не зміг добути вакантний титул чемпіона США за версією WBC.
22-річний уродженець Львова в вечорі боксу в Детройті завершив внічию бій з місцевим боксером Тейлором Дрюером (9-0-2, 7 КО).
За підсумками 10 раундів судді "вкрали" перемогу у нашого співвітчизника. Один суддя віддав безапеляційну перемогу Любомиру (98:82), проте другий не побачив ніякої переваги українця, нарахувавши 96:94 на користь американця.
Долю титулу вирішував третій суддя, який перед домашніми трибунами не наважився поставити правдиві оцінки. 95:95, нічия, і за правилами боксу титул залишається вакантним.
Пінчук не зміг завоювати титул чемпіона США за версією WBC ☝️. Український важкоатлет @lyubomyr_pinchuk (10-1-1, 7 КО) не зміг добути вакантний титул чемпіона # США за версією #WBC 😔. Уродженець Львова в вечорі боксу в Детройті завершив внічию бій з місцевим боксером Тейлором Дрюером (9-0-2, 7 КО) 👊. За підсумками 10 раундів судді нарахували 98:92 на користь українця, 96:94 в кут американця і 95: 95❗️. 📸 @brettrothmeyer # бокс # новостібокса # пинчук # пінчукдуерр # Довгун # лакіпанчнет #boxing #boxingnews #pinchuk #pinchukduerr #dovhun #luckypunchnet
У квітні цього року Пінчук (10-1, 7 КО) переміг американського важкоаваговика Ентоні Троттера (3-5, 0 КО). Бій пройшов в Моргані (Західна Вірджинія, США).
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