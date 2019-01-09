В Усика анонсували наступний бій

Промоутер абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі Олександра Усика Едді Хірн заінтригував підписників в Instagram постом про майбутній поєдинок свого підопічного.
Менеджер українця анонсував суперподію, не розкриваючи деталей.
"Про наступний бій буде оголошено найближчим часом", - підписав Хірн фотографію Усика на своїй сторінці в соцмережах.
Підписники промоутера тут же почали гадати, з ким боксуватиме Усик. "Мабуть, це має бути Повєткін", "Луїс Ортіс?", "Це Ентоні Джошуа?", "Будь ласка, не Лебедєв", "Ортіс або Повєткін: тримаю парі, що хтось із них", - висловлювали свої версії фоловери Хірна.
Олександр Усик
instagram.com/usykaa
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик захистив усі свої титули в бою проти Тоні Белью 10 листопада в Манчестері. Українець здобув непросту перемогу нокаутом.
Після поєдинку наш боксер прийняв рішення перейти в супертяжі. Зібрані трофеї в крузервейті мотивують його ставити перед собою нові цілі.
Одним із варіантів продовження кар'єри Усика в першій важкій вазі є поєдинок проти непереможеного Андре Уорда. При цьому на бій з американцем претендує не тільки український боксер.
Відомий супертяж Тайсон Ф'юрі не бачить майбутнього Усика в хевівейті. Скандальний британець вважає українського боксера занадто маленьким для цієї вагової категорії.
Промоутер українського чемпіона Олександра Усика Олександр Красюк поділився планами свого підопічного на майбутнє. Менеджер зізнався, що наступними опонентами українця можуть стати боксери з Росії.