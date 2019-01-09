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В Усика анонсували наступний бій

4.7тЧитати матеріал російською

Промоутер абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі Олександра Усика Едді Хірн заінтригував підписників в Instagram постом про майбутній поєдинок свого підопічного.

Менеджер українця анонсував суперподію, не розкриваючи деталей.

"Про наступний бій буде оголошено найближчим часом", - підписав Хірн фотографію Усика на своїй сторінці в соцмережах.

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Підписники промоутера тут же почали гадати, з ким боксуватиме Усик. "Мабуть, це має бути Повєткін", "Луїс Ортіс?", "Це Ентоні Джошуа?", "Будь ласка, не Лебедєв", "Ортіс або Повєткін: тримаю парі, що хтось із них", - висловлювали свої версії фоловери Хірна.

Олександр Усик

Олександр Усик

instagram.com/usykaa

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Особи
Едді ХірнОлександр Усик
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