У США помер легенда світового боксу

У США у віці 92 років помер член Міжнародного залу боксерської слави Дон Фрейзер, відомий тим, що все життя присвятив себе цьому виду спорту.

Він виступав за армійську збірну США, був кореспондентом культового видання The Ring, а потім також виконував роль промоутера та матчмейкера, пише vringe.com.

Дон Фрейзер ib.tv

Фрейзер був промоутером багатьох поєдинків за участю культових боксерів. Він організував бій-реванш між Мохаммедом Алі та Кеном Нортоном. Також в його шоу виступали легендарні Шугар Рей Робінсон, Рубен Оліварес, Джордж Формен, Хосе Наполес, Сальвадор Санчес, Карлос Сарате, Боббі Чакон, Денні Лопес.

У 1981-83 роках працював виконавчим директором Атлетичною комісії штату Каліфорнія.

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