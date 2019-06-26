ГоловнаНовини
МоваЯзык
ЕкономікаШоу

/Новини боксу

У справі з проведенням бою Ломаченко – Кемпбелл поставлено крапку

316Читати матеріал російською

Український чемпіон Василь Ломаченко все ж буде битися з британцем Люком Кемпбеллом в поєдинку за вакантний титул за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) в легкій вазі.

Про це повідомляється на офіційній сторінці організації в соціальній мережі Twitter. Уточнюється, що поєдинок, як і передбачалося, відбудеться 31 серпня у Великобританії. При цьому точне місце шоу не вказується, проте за даними ЗМІ, вечір боксу пройде на лондонському стадіоні O2 Arena.

Новини
Жертва Ломаченка повернувся на ринг і переміг скандальним нокаутом: відео

У справі з проведенням бою Ломаченко – Кемпбелл поставлено крапку

Daily Mail

Крім пояса WBC на кону стоятимуть чемпіонські титули за версіями Всесвітньої боксерської організації (WBO) і Всесвітньої боксерської асоціації (WBA), яким володіє Василь Ломаченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ розкрили гонорар Василя Ломаченка за об'єднавчий бій з Люком Кемпбеллом.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "Ломаченко – Кемпбелл" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ломаченко – Кемпбелл
Особа
Василь Ломаченко
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel