У справі з проведенням бою Ломаченко – Кемпбелл поставлено крапку

Український чемпіон Василь Ломаченко все ж буде битися з британцем Люком Кемпбеллом в поєдинку за вакантний титул за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) в легкій вазі.

Про це повідомляється на офіційній сторінці організації в соціальній мережі Twitter. Уточнюється, що поєдинок, як і передбачалося, відбудеться 31 серпня у Великобританії. При цьому точне місце шоу не вказується, проте за даними ЗМІ, вечір боксу пройде на лондонському стадіоні O2 Arena.

Daily Mail

Крім пояса WBC на кону стоятимуть чемпіонські титули за версіями Всесвітньої боксерської організації (WBO) і Всесвітньої боксерської асоціації (WBA), яким володіє Василь Ломаченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ розкрили гонорар Василя Ломаченка за об'єднавчий бій з Люком Кемпбеллом.

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