У справі з проведенням бою Ломаченко – Кемпбелл поставлено крапку

Український чемпіон Василь Ломаченко все ж буде битися з британцем Люком Кемпбеллом в поєдинку за вакантний титул за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) в легкій вазі.
Про це повідомляється на офіційній сторінці організації в соціальній мережі Twitter. Уточнюється, що поєдинок, як і передбачалося, відбудеться 31 серпня у Великобританії. При цьому точне місце шоу не вказується, проте за даними ЗМІ, вечір боксу пройде на лондонському стадіоні O2 Arena.
Lomachenko 🆚 Campbell— World Boxing Council (@WBCBoxing) 25 июня 2019 г.
📆 August 31, 2019
🇬🇧United Kingdom
🔰WBC Lightweight Championship#WBC #ConquerEverything #Boxing #GreenBelt pic.twitter.com/TzCg7yfeRo
Daily Mail
Крім пояса WBC на кону стоятимуть чемпіонські титули за версіями Всесвітньої боксерської організації (WBO) і Всесвітньої боксерської асоціації (WBA), яким володіє Василь Ломаченко.
Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ розкрили гонорар Василя Ломаченка за об'єднавчий бій з Люком Кемпбеллом.
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