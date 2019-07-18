"У рубці шансів немає": глава Федерації боксу РФ висловився про бій Гвоздик – Бетербієв, згадавши Усика

Генеральний секретар Федерації боксу Росії (ФБР) Умар Кремльов висловив упевненість в перемозі свого співвітчизника Артура Бетербієва над українцем Олександром Гвоздиком.

Функціонер, якого поставили на сміх через аналізу бою Усик – Гассієв, заявив про те, що поєдинок 18 жовтня закінчиться достроково.

Олександр Гвоздик

"Упевнений в тому, що Артур переможе. Але для нього головне – добре підготуватися до бою. Вважаю, що Гвоздик боксуватиме так само, як і Олександр Усик в минулому році в поєдинку з Муратом Гассієвим. Він буде намагатися постійно пересуватися по рингу, працювати з дальньої дистанції і намагатися розкручувати Артура. Тому що в рубці, в щільній роботі в ближньому бою шансів у Гвоздика не буде. Важливо, щоб сценарій бою не вийшов таким, як у Мурата Гассієва. Думаю, що нокаут, напевно, буде", – наводить слова Кремльова РІА "Новости".

Як повідомляв OBOZREVATEL, менеджер Олександра Гвоздика Егіс Клімас зробив заяву про політичний чинник бою українського чемпіона з Артуром Бетербієвим.

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