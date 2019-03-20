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У Росії готують пропозицію щодо бою Усик - Лебедєв

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Російський менеджер Володимир Хрюнов розраховує на те, що поєдинок абсолютного чемпіона світу в крузервейті Олександра Усика проти Дениса Лебедєва все ж відбудеться.

Всесвітня боксерська асоціація зобов'язала українського боксера провести захист титулу проти росіянина.

Хрюнов хоче організувати поєдинок Усика і Лебедєва в Росії і збирається взяти участь в торгах, призначених WBA на 28 березня.

"Я збираюся як незалежний промоутер зробити пропозицію і Лебедєву, і Усику провести цей бій в Росії. Якщо хтось відмовиться, то буду брати участь в торгах, які призначені на 28 березня в Панамі. В крайньому випадку у мене є запасний варіант, який сподобається всім – це реванш Лебедєва і Мурата Гассієва. Цей бій також би зібрав футбольний стадіон в Росії", - цитує Хрюнова Спорт-Експрес.

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Денис Лебедєв - Олександр Усик

Денис Лебедєв - Олександр Усик

Boxing Scene

Російський промоутер впевнений, що у Лебедєва є шанс здолати Усика в цьому поєдинку.

"Я хочу, щоб Денис переміг Усика. Це було б вершиною його кар'єри. Вірю, що бій відбудеться", - зробив гучну заяву Хрюнов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії потролили Дениса Лебедєва, який хоче битися з Олександром Усиком.

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Особи
Олександр УсикДенис ЛебедєвМурат Гассієв
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