У мережі згадали саму піжонську кінцівку бою в історії боксу - опубліковано відео

Кінцівка поєдинку між американцем Серхіо "Латинська змія" Мора (23 (7) -3 (0) -2) з екс-чемпіоном Європи з Польщі, Гжегожем "Супер G" Проксі (29 (21) -2 (1) -0) увійшла в історію боксу. Останні секунди цього бою фанати назвали найбільш піжонський в світі.

Коли до гонгу залишалися миті Прокса вирішив атакувати Серхіо Мору. Американець спритно ухилився від удару, а поляк ледь не вилетів за канати.

Серхіо так сподобався свій маневр, що він станцював прямо на рингу. У підсумку цей бій завершився одноголосним рішенням суддів на користь американця 96-94, 96-94 і 98-92.

Як повідомляв раніше "Обозреватель" боєць MMA принизив відправленого в нокаут суперника і програв.