Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

"У мене така ситуація..." Ломаченко готовий завершити кар'єру

1.1т Читати матеріал російською

32-річний український чемпіон світу за версіями WBA і WBO в легкій вазі Василь Ломаченко (13-1, 10 КО) зізнався, що через пару років готовий завершити кар'єру.

"Не можна забувати вагову категорію, в якій я працюю. Я не важковаговик. Наприклад, Саша Усик, в 37 років може перебувати в хороших кондиціях і виступати. У легкій вазі в 37 ти вже дуже стара людина, у якої втрачається реакція, швидкість, витривалість, сила але проте є такі боксери як Пакьяо, Мейвезер, які до такого віку спортивного дожили і продовжують боксувати. У мене така ситуація, що я рік два три і буду замислюватися про завершення кар'єри. Не потрібно забувати, що все залежить від здоров'я - буде здоров'я, можна буде продовжать ь. Якщо після кожного бою травма, то варто вішати рукавички на цвях", - заявив Василь в інтерв'ю телеканалу "Інтер".

Новини
"Потрібна перестрілка": названа головна загроза для Ломаченка в бою з Кемпбеллом

Нагадаємо, що Василь Ломаченко повернеться в ринг 31 серпня. Поєдинок проти Люка Кемпбелла пройде в Лондоні на O2 Arena, а букмекери вже опублікували котирування на бій.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особа
Василь Ломаченко
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...