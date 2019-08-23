"У мене така ситуація..." Ломаченко готовий завершити кар'єру

32-річний український чемпіон світу за версіями WBA і WBO в легкій вазі Василь Ломаченко (13-1, 10 КО) зізнався, що через пару років готовий завершити кар'єру.

"Не можна забувати вагову категорію, в якій я працюю. Я не важковаговик. Наприклад, Саша Усик, в 37 років може перебувати в хороших кондиціях і виступати. У легкій вазі в 37 ти вже дуже стара людина, у якої втрачається реакція, швидкість, витривалість, сила але проте є такі боксери як Пакьяо, Мейвезер, які до такого віку спортивного дожили і продовжують боксувати. У мене така ситуація, що я рік два три і буду замислюватися про завершення кар'єри. Не потрібно забувати, що все залежить від здоров'я - буде здоров'я, можна буде продовжать ь. Якщо після кожного бою травма, то варто вішати рукавички на цвях", - заявив Василь в інтерв'ю телеканалу "Інтер".

Нагадаємо, що Василь Ломаченко повернеться в ринг 31 серпня. Поєдинок проти Люка Кемпбелла пройде в Лондоні на O2 Arena, а букмекери вже опублікували котирування на бій.

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