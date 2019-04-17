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У два рази довше: стали відомі невтішні дані про травму Ломаченка

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Український чемпіон Василь Ломаченко буде змушений провести в гіпсі не три тижні, як передбачалося спочатку, а в два рази довше.

Про це розповів промоутер боксера Боб Арум, коментуючи травму нашого спортсмена в поєдинку проти Ентоні Кролли.

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"Перша річ, яку Лома сказав, коли я вийшов в ринг, була: "Боб, ви бачили, я був сам не свій в останніх двох в боях через плече". Ми звернулися до його лікаря з приводу руки. Виявилося, змістилася зв'язка. Вони поставили її на місце, а також виявили невелику тріщину. Вони наклали йому гіпс на шість тижнів, а після восьми тижнів він зможе використовувати руку", – заявив Арум в інтерв'ю FightНub.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко назвав терміни свого повернення на ринг після бою з Кроллою, який завершився перемогою українця в четвертому раунді технічним нокаутом.

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Тема
Ломаченко - Кролла
Особи
Василь ЛомаченкоЕнтоні КроллаБоб Арум
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