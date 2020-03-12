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12 березня • оновлено в 14:32
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У Буковелі відбудеться фінал спортивного проекту ROAD to WWFC BUKOVEL OPEN CUP

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Вже у цю суботу відбудуться вирішальні поєдинки за титул чемпіона серед професіоналів та аматорів ліги WWFC і федерації UFMMA.

У Буковелі відбудеться фінал спортивного проекту ROAD to WWFC BUKOVEL OPEN CUP

14 березня, у Буковелі відбудеться фінал проекту ROAD to WWFC BUKOVEL OPEN CUP, що проходить у форматі гран-прі.

У третій, завершальній частині проекту, стануть відомі імена найкращих: переможців 4 титульних поєдинків, серед аматорів та професіоналів груп А та Б.

У боях за звання чемпіона змагатимуться:

- Професіонали:

Ахремчик Роман - Літвінов Сергій, у ваговій категорії 57 кг

Стахнюк Артур - Жураківський Анатолій у ваговій категорії 70 кг

- Аматори:

Андрєєв Олег - Пєнкін Валентин у ваговій категорії 70 кг

Богославский Олександр – Гадиров Денис у ваговій категорії 84 кг

14 березня, 20.00, РЦ "Бука", за пiдтримки:

Всесвітньої Ліги WWFC, Української федерації змішаних бойових мистецтв UF MMA, міжнародної беттінгової компанії FAVBET та курорту Буковель

Повний файт-кард турніру:

1. Півоварчук Юрій- Борзіло Олександр 60 кг - аматори

2. Шульженко Олександр - Абрамян Георгій 60 кг - аматори

3. Хуторянскій Олександр - Коломієць Кирило 77 кг - аматори

4. Андрєєв Олег - Пєнкин Валентин 70 кг - аматори

5. Богославский Александр - Гадиров Денис 84 кг - аматори

6. Овчинникова Надежда – Семаль Валентина 48 кг - професіонали

7. Токаревский Данил - Зубенко Андрей 70 кг - професіонали

8. Кукоаре Влад - Гудз Илья 66 кг - професіонали

9. Головайчук Тарас - Лупінов Ілля 93 кг - професіонали

10. Ахремчик Роман - Літвінов Сергій 57 кг - професіонали

11. Стахнюк Артур - Жураківский Анатолий 70 кг - професіонали

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