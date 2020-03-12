У Буковелі відбудеться фінал спортивного проекту ROAD to WWFC BUKOVEL OPEN CUP

Вже у цю суботу відбудуться вирішальні поєдинки за титул чемпіона серед професіоналів та аматорів ліги WWFC і федерації UFMMA.
14 березня, у Буковелі відбудеться фінал проекту ROAD to WWFC BUKOVEL OPEN CUP, що проходить у форматі гран-прі.
У третій, завершальній частині проекту, стануть відомі імена найкращих: переможців 4 титульних поєдинків, серед аматорів та професіоналів груп А та Б.
У боях за звання чемпіона змагатимуться:
- Професіонали:
Ахремчик Роман - Літвінов Сергій, у ваговій категорії 57 кг
Стахнюк Артур - Жураківський Анатолій у ваговій категорії 70 кг
- Аматори:
Андрєєв Олег - Пєнкін Валентин у ваговій категорії 70 кг
Богославский Олександр – Гадиров Денис у ваговій категорії 84 кг
14 березня, 20.00, РЦ "Бука", за пiдтримки:
Всесвітньої Ліги WWFC, Української федерації змішаних бойових мистецтв UF MMA, міжнародної беттінгової компанії FAVBET та курорту Буковель
Повний файт-кард турніру:
1. Півоварчук Юрій- Борзіло Олександр 60 кг - аматори
2. Шульженко Олександр - Абрамян Георгій 60 кг - аматори
3. Хуторянскій Олександр - Коломієць Кирило 77 кг - аматори
4. Андрєєв Олег - Пєнкин Валентин 70 кг - аматори
5. Богославский Александр - Гадиров Денис 84 кг - аматори
6. Овчинникова Надежда – Семаль Валентина 48 кг - професіонали
7. Токаревский Данил - Зубенко Андрей 70 кг - професіонали
8. Кукоаре Влад - Гудз Илья 66 кг - професіонали
9. Головайчук Тарас - Лупінов Ілля 93 кг - професіонали
10. Ахремчик Роман - Літвінов Сергій 57 кг - професіонали
11. Стахнюк Артур - Жураківский Анатолий 70 кг - професіонали
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