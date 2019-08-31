У боксерському бою українця і росіянина передбачили війну

Американський промоутер Боб Арум висловився про бій чемпіона світу в напівважкій вазі за версією WBC українця Олександра Гвоздика (17-0, 14 КО) проти росіянина Артура Бетербієва.

"Вони обидва виступають за Top Rank. Два відмінних воїна. Росiянин проти українця, Господи, це буде війна. Не питайте мене, хто переможе в цьому бою. Я абсолютно не маю уявлення. Все що я знаю - це буде бій року", - цитує vringe члена Міжнародного залу слави боксу.

Нагадаємо, що 18 серпня поєдинок Гвоздик - Бетербієв був оголошений офіційно і пройде 18 жовтня в Філадельфії (США) на арені Liacouras Center.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гвоздик 2 грудня 2018 го нокаутував канадця Адоніса Стівенсона в 11-му раунді і став чемпіоном світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) в напівважкій вазі.

У березні українець захистив чемпіонський пояс WBC в скандальному поєдинку проти Дуду Нгумбу з Франції, який, на думку українця, симулював травму.

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