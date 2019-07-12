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"Циркові клоуни": Мейвезер принизив команду МакГрегора

1.3т Читати матеріал російською

Непереможений американський чемпіон, боксер Флойд Мейвезер жорстоко принизив команду скандального ірландського бійця Конора МакГрегора за його бажання провести з ним другий поєдинок за правилами боксу.

"Чи розглядаю я другий бій із МакГрегором? Ці хлопці просто циркові клоуни. Їм не по зубам Money May. Вони завжди будуть робити те, що потрібно мені. У підсумку я продовжую сміятися над ними, насолоджуватися життям і ходити в банк за готівкою", – зізнався Мейвезер в інтерв'ю TMZ.

Мейвезер – МакГрегор

Мейвезер – МакГрегор

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Зазначимо, що перший бій Флойда проти Конора закінчився достроковою перемогою американського боксера. Цей поєдинок став другим в історії за кількістю продажів PPV (платних переглядів).

Як повідомляв OBOZREVATEL, генеральний директор промоутерської компанії легендарного Флойда Мейвезера Леонард Еллербі негативно відгукнувся про Василя Ломаченка.

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Тема
Мейвезер - МакГрегор
Особи
Флойд Мейвезер Конор МакГрегор Василь Ломаченко
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