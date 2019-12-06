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6 грудня • оновлено в 10:48
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"Цей дідуган..." Джошуа розповів про жорсткий троллінг Кличка

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Ексчемпіон світу з боксу британець Ентоні Джошуа розповів про свою розмову з легендарним українським боксером Володимиром Кличком, яка відбулася напередодні його бою з Енді Руїсом.

Як повідомляє DAZN, Кличко подзвонив своєму колишньому опонентові Джошуа, коли той вже знаходився в Саудівській Аравії і завершував підготовку до матчу-реваншу з мексиканцем. За словами 30-річного британця, 43-річний Кличко дав йому багато цінних порад.

Ентоні Джошуа і Володимир Кличко

Ентоні Джошуа і Володимир Кличко

boxingscene.com

"Я його вважаю своїм другом і наставником. До сих пір згадую, як перед нашим очним поєдинком у 2017 році Володимир назвав мене "чемпіоном з кроссфіту". Я тоді ще подумав: "Що цей дідуган собі дозволяє?" А він просто хотів сказати, що самі по собі фізичні дані в боксі – далеко не головне. Говорячи між нами, з точки зору саме боксерської підготовки він був кращим за мене, тому що проводив більше часу в рингу", – зазначив Джошуа.

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Британець також зізнався, що зробив висновки після уроків Володимира.

"Зараз я і моя команда проводимо в рингу дуже багато часу. Мені важливо відчувати себе максимально комфортно в рингу, відчувати його і розуміти науку боксу", – додав британський боксер.

Нагадаємо реванш Джошуа – Руїс відбудеться 7 грудня в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Джошуа також назвав Володимира Кличка більш дисциплінованим і дипломатичним боксером.

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Автор
Юрій Трохимчук
Тема
Джошуа – Руїс: реванш
Особи
Володимир Кличко Ентоні Джошуа
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