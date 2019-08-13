"Це реванш": Гвоздик розповів про помсту Бетербієву

Володар титулу чемпіона світу за версією WBC в напівважкому дивізіоні українець Олександр Гвоздик висловився щодо майбутнього поєдинку проти росіянина Артура Бетербієва.

"Я готовий до цього бою. Це ще один великий виклик. Переможець в цьому матчі буде найкращим бійцем в нашій вазі. Я знаю, що Бетербієв - сильний боєць, тому поєдинок буде важкий".

Українець розповів, що бій має свою передісторію.

"Я відмінно знаю Артура з боїв в аматорах. Я бився з ним в 2009 році і програв, тож це відмінна мотивація повернути йому боржок. Добре, що у нас буде реванш", - зазначив боксер в інтерв'ю BoxingTalk .

Олександр Гвоздик Top Rank

Що стосується плану на бій, то Гвоздик зізнався, що ще не розробив чітку стратегію.

"Я безумовно не збираюся стояти перед ним і обмінюватися ударами. Це найгірший варіант в поєдинку з Бетербієвим. Вибирати стратегію будемо пізніше", - заявив Олександр.

Поєдинок Гвоздик - Бетербієв відбудеться в Філадельфії 18 жовтня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше став відомий гонорар Гвоздика за перший захист титулу.

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