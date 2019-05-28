"Це просто неймовірно!" Джошуа спробував повторити трюк Ломаченка і відчув шок

Британський чемпіон Ентоні Джошуа під час підготовки до бою з мексиканцем Енді Руїсом використовував низку вправ, які можна побачити у виконанні Василя Ломаченка.

Зокрема, AJ вирішив спробувати один із трюків українця, коли той максимально можливий час проводить під водою. Британцеві не вдалося й близько підібратися до результату Василя, що викликало в Ентоні справжній шок.

Ентоні Джошуа

"Я дивився документальний фільм про Ломаченка, де він це робить. Це схоже на контроль над розумом. Коли він опускає голову під воду на певний час... Його максимум становив десь приблизно чотири з половиною хвилини без виринання на повітря. Чотири хвилини! Це просто неймовірно – контроль над розумом. Мій максимум – до 30 секунд!" – сказав Джошуа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 червня в Нью-Йорку Ентоні Джошуа вперше вийде на ринг у США. Британець проведе захист поясів WBA, WBO і IBF у поєдинку проти представника Мексики Енді Руїса.

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