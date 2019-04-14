"Це не ганьба": промоутер Джошуа висловився про бій Ломаченко - Кролла

Промоутер Ентоні Джошуа Едді Хирн впевнений, що поразка Ентоні Кролли від Василя Ломаченка не є катастрофою.

"Третій раунд був фатальним, тому що він сидів на канатах. А в четвертому Кролла знав, що повинен щось зробити. Коли ви боксуєте проти Ломаченка, у вас з'являються проблеми. Ломаченко був дуже хороший для Ентоні. Програвати Ломаченку ніколи не було ганьбою. У нього не може бути жалю, тому що він добре підготувався. Хто збирається перемогти Ломаченка?" – сказав Хирн в інтерв'ю Boxing Scene.

Хирн запевняє, що з Ентоні все в порядку.

"Очевидно, це був важкий нокаут – удар у скроню, якого він не бачив. Після того, як рефері дав відлік, він піднявся і був в порядку. Але він спустошений. Він сказав: "Я так вражений командою через роботу, яку вони зробили". Я відповів: "Не турбуйся про команду, ти просто бився з номером один в рейтингу поза вагових категорій", - підсумував Хирн.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Ломаченко (13-1, 10 КО) в ніч на 13 квітня успішно захистив свої пояси в бою проти британця Ентоні Кролли (34-7-3, 13 КО). Через деякий час з'явилася шокуюча інформація про те, що наш співвітчизник отримав перелом. Однак справжній діагноз виявився не таким страшним.

Поєдинок в Staples Center в Лос-Анджелесі (США) завершився нокаутом від українця в 4-му раунді.

Відразу після бою Василь несподівано прийшов в роздягальню до британського боксера.

Крім того, були опубліковані відео кращих моментів битви, а також повний запис зустрічі.

Президент України Петро Порошенко привітав Ломаченка. Пізніше баскетболіст збірної України Святослав Михайлюк захопився Васею, назвавши його найвеличнiшим в історії.

Сам Ломаченко, коментуючи бій з Кроллой, розповів про "найбільшу помилку".

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