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Усик підсилює двi якості перед дебютом у суперважах

8.3тЧитати матеріал російською

Новий тренер абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика (16-0, 12 КО) з фізичної підготовки Сергій Пуцов поділився загальними деталями підготовки до майбутнього бою.

Олександр Усик і Сергій Пуцов

Олександр Усик і Сергій Пуцов

Luckypunch.net

"На чому нині ми робимо акцент у тренуваннях, я розкрити не можу. Якщо говорити в загальних рисах: працюємо над підвищенням потужності та вибухової сили. Що вирішили посилити в боксера? Над концепцією тренувального процесу працюю не я один, а вся команда. Ми працюємо на загальний результат. Усе інше — закрита інформація", — ухильно відповів Пуцов в інтерв'ю Luckypunch.net.

Пуцов задоволений роботою з кримчанином.

Олександр Усик і Сергій Пуцов

Олександр Усик і Сергій Пуцов

Luckypunch.net

"Усик дуже дисциплінований спортсмен. Відчувається школа олімпійської підготовки. Старанний, уважний до деталей, працездатний і вдумливий. Працювати з такою людиною є великою честю", — підсумував Сергій.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, після перемоги над Тоні Белью нокаутом у 8 раунді 10 листопада Олександр Усик заявив про бажання перейти в суперважку вагову категорію.

Одним із найбільш очікуваних поєдинків українця в новій вазі є протистояння проти британця Ентоні Джошуа.

Представник суперважковаговиків скандальний Тайсон Ф'юрі, який відібрав чемпіонські пояси у Володимира Кличка, впевнений, що "дрібному Усику" не варто переходити з крузервейту.

Як дебютний суперник у суперважах називається Олександр Повєткін, проте переговори щодо організації бою раптово загальмувалися.

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Особа
Олександр Усик
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