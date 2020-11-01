Тренер Гассiєва висловився про реванш з Усиком

Віталій Сланов, тренер колишнього чемпіона світу в першій важкій вазі Мурата Гассiєва, вважає, що можливий реванш росіянина з Олександром Усиком у важкій вазі приверне велику увагу.

На думку наставника, він багато разів прокручував попередню зустріч Гассiєва з Усиком, яка відбулася 21 липня 2018 року.

"Багато разів прокручував цей бій. У важкій вазі він викличе ще більший інтерес, якщо вони дійдуть до цього, як зробили в першій важкій вазі", – сказав Сланов в інтерв'ю ТАСС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гассiєв в суботу, 31 жовтня, нокаутував Нурі Сеферi в першому раунді, а Усик переміг Дерека Чісору за очками.